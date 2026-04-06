МЧС: подросток получил травмы в заброшенном здании

В Черняховске в воскресенье, 5 апреля, на улице Тухачевского из окна заброшенного здания выпал двенадцатилетний подросток. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Об инциденте сообщили очевидцы по телефону 112. Мальчика направили в детскую областную больницу с сотрясением головного мозга, переломом руки, травмой живота, а также ушибами спины и таза. Сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном управлении МВД России, «подросток находился с друзьями в заброшенном здании, где сорвался с четвёртого этажа и упал двумя пролётами ниже».

Инспекторы ПДН проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В полиции обещали направить информацию в органы местного самоуправления о необходимости ограничить свободный доступ в данное здание.

«Никогда не оставляй детей без присмотра, даже на короткое время; интересуйся, как и с кем проводит свободное время твой ребёнок в подростковом возрасте; помни: родители несовершеннолетних, получивших травмы или погибших при выпадении из окон, могут нести административную или уголовную ответственность», — напомнили в МЧС.

За день до этого в Холмогоровке пострадал 9-летний ребёнок, пытавшийся выполнить опасное задание из социальных сетей. Он получил ожоги головы и шеи различной степени тяжести. Также 4 апреля в Мамоново несовершеннолетний погиб после удара током на опоре трансформаторной подстанции.

