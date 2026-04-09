УМВД: сотрудница салона связи оформляла виртуальные сим-карты для мошенников

Калининградские полицейские уличили 19-летнюю сотрудницу салона связи в Гурьевском районе в незаконном оформлении виртуальных сим-карт для передачи мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Девушка, используя свое служебное положение, внесла недостоверные сведения в единую систему оператора связи. Она зарегистрировала 15 сим-карт на жителей России без их ведома и согласия. С помощью QR-кода злоумышленница передавала данные устройств для активации третьему лицу за вознаграждение. За одну виртуальную сим-карту девушка получала от 3 до 6 тыс. рублей. Эти карты в дальнейшем использовали дистанционные мошенники для оформления банковских кредитов.

Следователь ОМВД России «Гурьевский» возбудил уголовное дело по пп. «а, б» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.