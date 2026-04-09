УМВД: сотрудница салона связи оформляла виртуальные сим-карты для мошенников

Все новости по теме: Криминал
Калининградские полицейские уличили 19-летнюю сотрудницу салона связи в Гурьевском районе в незаконном оформлении виртуальных сим-карт для передачи мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Девушка, используя свое служебное положение, внесла недостоверные сведения в единую систему оператора связи. Она зарегистрировала 15 сим-карт на жителей России без их ведома и согласия. С помощью QR-кода злоумышленница передавала данные устройств для активации третьему лицу за вознаграждение. За одну виртуальную сим-карту девушка получала от 3 до 6 тыс. рублей. Эти карты в дальнейшем использовали дистанционные мошенники для оформления банковских кредитов.

Следователь ОМВД России «Гурьевский» возбудил уголовное дело по пп. «а, б» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

