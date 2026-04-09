Губернатор: поликлиники и больницы хранят на счетах миллионы, но просят деньги

Объём финансирования региональной системы здравоохранения вырос за два года на 30%, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с главврачами 8 апреля. По его словам, это беспрецедентный рост, и теперь он хочет видеть улучшение качества обслуживания населения. В то же время некоторые поликлиники и больницы хранят на остатках миллионы рублей.

«Здесь очень важно, что мы такие финансы выделяем, я бы хотел видеть показатели улучшения качества обслуживания населения. Это касается модернизации, строительства, оборудования, которое сегодня приобретается», — отметил глава региона. Он напомнил, что во время первой встречи руководители учреждений здравоохранения «выкатили список оборудования», которое «было просто крайне необходимо», чтобы проводить текущие манипуляции. «Я так понимаю, все мы эти ключевые вопросы на сегодняшний день закрыли?» — поинтересовался Беспрозванных и добавил, что остались вопросы по ряду больниц и поликлиник, и «требуется ещё над этим поработать».

«Объём финансирования выделяется достаточно большой. Но эффективность использования этих средств должна быть. Я за это буду спрашивать с министра и с каждого главврача. Потому что приезжаешь в больницу, в поликлинику, начинаешь разговаривать с главным врачом, и он просит дополнительно средств. Смотрим, а у них на счетах лежит по 20-30 млн рублей. И это было, по-моему, декабре. Вопрос... Система должна быть выстроена так, чтобы было эффективное использование средств как федеральных, так и региональных. Не надо кубышку копить для чего-то. Нужно это всё сегодня эффективно использовать для развития каждого вашего учреждения. И если уж какая-то там ситуация произошла, поверьте, то здесь я быстро отреагирую резервным фондом, ещё какими-то средствами. Мы решим этот вопрос», — сказал Беспрозванных. По его словам, «копить не надо, нужно всё это вкладывать в развитие системы здравоохранения».

Как следует из презентации областного минздрава, в 2023 году объем финансирования системы здравоохранения составлял 29,217 млрд руб., в 2024 — 32,693 млрд., в 2025 — 36,081 млрд. На 2026 год в бюджете на финансирование системы заложено 42,054 млрд руб.

Презентация министерства здравоохранения