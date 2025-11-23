Литовские перевозчики получили жесткие инструкции по транзиту через Белоруссию

Белорусская сторона передала Литве новые инструкции по работе литовских перевозчиков на территории республики. Комментарий президента Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Литвы Linava Элрандаса Микенаса по этому поводу передаёт «Интефакс» со ссылкой на литовский СМИ.

«Подготовлены инструкции по работе литовских перевозчиков, условия ужесточены. Мы больше не сможем заниматься перевалкой — только разгрузка, загрузка и возвращение в Литву. А от белорусской границы, в трех километрах от терминала, будем работать с белорусским сопровождением», — сообщил Микенас.

Он же добавил, что ситуация с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками не разрешилась: «Те, кто стоял — и стоит, не двигаются с места, потому что белорусская сторона хочет встретиться на уровне МИД и обсудить сложившуюся ситуацию. Видимо, они хотят гарантий, что граница снова не будет закрыта».

Ранее власти Литвы заявили, что не будут возмещать убытки из-за закрытия границы с Белоруссией. Глава Минтранса республики Юрас Таминскас пояснил, что власти многократно предупреждали литовских перевозчиков о «рисках» работы на восточном направлении. «Очевидно, что они все равно ехали, ездят и будут ездить — это не изменит их мнение и их поведение. Если они публично заявляют, что продолжают работать в восточном направлении, то почему тогда нужно требовать от государства покрывать понесённые убытки?» — сказал он.

19 ноября стало известно, что власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока. Работа пунктов возобновляется в четверг, 20 ноября.

Напомним, ранее правительство Литвы на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывает с инцидентами с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы.

Теперь Литва предлагает Еврокомиссии включить Беларусь в новый пакет антироссийских санкций. При этом литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отметили в Сейме. При этом Литва за полгода собирается создать технологию для борьбы с метеозондами и дронами. На предложение властей отправить идеи, как бороться с воздушными шарами с контрабандой, откликнулось несколько десятков литовских компаний. Кроме того, Литва попросила у НАТО помощи в решении проблемы с метеозондами.