Литва: Евросоюз должен использовать активы РФ как «билет» на переговоры по Украине

Евросоюзу следует использовать российские активы как «билет» за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью западным СМИ, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Это приоритет для Европы — иметь место за столом переговоров. Мы должны защитить наши интересы в ходе диалога. Тот факт, что нас там нет — это проблема. Нам нужен билет до этого стола, нам нужен рычаг. Две вещи, которые дадут Европе доступ к переговорам, — это замороженные активы и вступление Украины в ЕС. Эти элементы нужно превратить в инструмент», — сказал Кястутис Будрис.

Он подчеркнул, что страны ЕС должны как можно скорее принять решение по российским активам, иначе «Европа упустит возможность сыграть весомую роль».