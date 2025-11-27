Путин назвал главное условие для прекращения боевых действий на Украине

Боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые в Донбассе территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сейчас «по всем направлениям сохраняется позитивная динамика». «Более того, темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается», — добавил Путин.

«Из месяца в месяц количество, так скажем, возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается. То есть увеличивается темп движения войск. Растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения», — констатировал президент.