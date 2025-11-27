Путин назвал главное условие для прекращения боевых действий на Украине

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине
Путин назвал главное условие для прекращения боевых действий на Украине

Боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые в Донбассе территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сейчас «по всем направлениям сохраняется позитивная динамика». «Более того, темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается», — добавил Путин.

«Из месяца в месяц количество, так скажем, возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается. То есть увеличивается темп движения войск. Растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения», — констатировал президент.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter