В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина и спецпредставителя Трампа

Россия и США намерены продолжить диалог по вопросам урегулирования, однако компромиссов пока нет. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, чьи комментарии приводит газета «Ведомости». По его словам, дальнейший диалог пройдет на уровне представителей, а встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется.

Американская делегация во главе со спецпредставителем Стивом Уиткоффом провела в Кремле более пяти часов. После возвращения в США Уиткофф должен представить Дональду Трампу результаты переговоров и связаться с российской стороной.

Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон договорились не раскрывать детали разговора. Обсуждение велось по документам, которые передала американская сторона. «С чем-то мы согласились, что-то вызвало критику», — заявил он. В числе обсуждаемых вопросов он назвал территориальную тематику и двустороннее сотрудничество.

По словам Ушакова, в начале переговоров рассматривался один вариант мирного плана из 28 пунктов, затем появились доработанные версии. Сейчас обсуждаются четыре документа, часть положений из которых Москва считает приемлемыми, часть — нет. Он подчеркнул, что по итогам встречи стороны «не стали дальше от мира».

Газета указывает, что перед визитом в Москву Уиткофф дважды встречался с представителями Украины. По сообщениям зарубежной прессы, Киев не согласился с тремя ключевыми пунктами раннего варианта документа: выводом ВСУ из Донбасса, ограничением численности армии и отказом от намерения вступить в НАТО.

Ушаков также сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу «дружеский привет и ряд политических сигналов» через Уиткоффа.

