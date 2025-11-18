В Центральном банке отметили рост жалоб на необоснованную блокировку счетов

Рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о том, что где-то «перегнули палку», борясь с мошенничеством, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. И мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена», — сказала она.

Напомним, что с 1 сентября банки обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. В ноябре стало известно, что мошенники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, поэтому такие операции включат в признаки мошеннических.

