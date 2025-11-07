Компании из Москвы разрешили построить придорожную гостиницу в Куликово

Областные власти выдали разрешение на строительство придорожной гостиницы в пос. Куликово Зеленоградского округа. Разрешение получило ООО «Триа Девелопмент» 27 октября. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:040602:1151, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 3200 кв. м, а стоимость по кадастру — 13,1 млн руб. Разрешение будет действительно до 27 августа 2026 года.

ООО «Триа Девелопмент» зарегистрировано в Москве на ул. Малая Пироговская. Генеральным директором выступает Константин Гусельников. Учредителями значатся АО «Атриум», Ирина Филатова и Александр Корешев.

