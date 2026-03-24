Стоимость квартир в новостройках Калининграда выросла за пять лет на 92%

За пять лет средняя стоимость квартир в новостройках выросла в Калининграде на 92%. Такие данные приводит «Циан».

В январе-феврале 2021 года средняя стоимость квартиры в сделке на рынке новостроек составляла в Калининграде 3,71 млн рублей. В 2026 году показатель вырос в 1,9 раза — до 7,14 млн. На рынке новостроек крупных городов РФ цена объекта увеличилась за 5 лет на 110% (или более чем в два раза).

Средняя стоимость квартиры в предложении на рынке новостроек за этот же промежуток времени увеличилась сильнее — на 120%.

«Россиянам на покупку новостройки теперь нужно закладывать в два раза больше средств, чем пять лет назад. Далеко не все готовы к таким изменениям (для сравнения, зарплаты за этот же период увеличились в среднем только на 70%), об этом свидетельствует более сильный рост ценника в предложении, чем в сделках — покупатели делают выбор в пользу менее дорогих вариантов», — прокомментировала ведущий аналитик «Циан» Елена Бобровская.

