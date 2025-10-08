Прилепин, презентации книг и ярмарка: в Калининграде пройдут «Дни литературы»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградской области пройдёт литературный форум «Дни литературы» (16+), который продлится с 13 до 31 октября. Главным гостем церемонии открытия станет писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин, сообщает пресс-служба минкульттуризма.

«Фестиваль „Дни литературы в Калининградской области“ продлится до 31 октября. В течение всего месяца вас ждут яркие культурные события — встречи с писателями, поэтами и деятелями искусства, научно-популярные лекции, презентации книг, выставки, открытые чтения», — следует из анонса.

Как уточняет ведомство, творческая встреча с Прилепиным пройдёт 13 октября в 19:00 в Кафедральном соборе. Для ее посещения необходимо пройти предварительную регистрацию. «Обратите внимание, что после подтверждения регистрации по почте, вам необходимо получить бумажный билет на открытие Дней литературы в научной библиотеке по адресу: проспект Мира 9/11. Вы сможете обратиться за билетом в отдел регистрации (1 этаж) в часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00», — добавили в министерстве.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт встреча с членом Союза писателей Александром Гаховым, презентация книги «Тетушка Жизнь и матушка Война» (18+) Дмитрия Воронина, романа «Лисы не строят нор» (18+) Константина Аверина и Станислава Жоглика, а также книги «Мадонна в тельняшке» (18+) Сергея Якимова и т.д. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

