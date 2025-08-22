«Ночные волки» и «Радость»: на площади Победы отпразднуют День флага

Мэрия Калининграда пригласила жителей и гостей города 22 августа на площадь Победы, чтобы отметить День Государственного флага Российской Федерации (0+). Афиша мероприятия опубликована в телеграм-канале администрации.

«В 12.00 мотоклуб „Ночные Волки“ откроет мероприятие почётным кругом с флагами триколор. Хор „Радость“ исполнит гимн России, а после состоится торжественный вынос флага. Группа „Слайд“ и дети участников СВО из проекта „СВОи для СВОих“ зарядят всех патриотичными песнями. Официальные лица обратятся с приветственным словом, а в рамках акции „Мы — граждане России!“ юным калининградцам вручат паспорта РФ», — сообщили в администрации.

Мероприятия будут проходить до 14.00. Гостям обещают мастер-классы по плетению маскировочных сетей, росписи значков, созданию бумажных корабликов и брошек в цветах триколор, аквагрим для детей. Также будут работать точка с виртуальными дронами и зона для открыток солдатам, а волонтеры раздадут ленты и флажки.



