В Калининграде открылась фотовыставка «В поисках птицы Феникс» (фото)

Все новости по теме: Культура

В Калининградском историко-художественном музее открылась выставка «В поисках птицы Феникс» (6+), которая посвящена памяти фотографа дикой природы Александра Гусара. В экспозиции представлены более 25 работ из разных уголков России и Европы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка рассказывает об увлечении анималистикой, знаниях и умениях, применяемых для съёмок, «ведь в природе невозможно получить желаемый кадр без колоссальной подготовки». В экспозиции можно увидеть не только фототехнику Александра Гусара, но и коллекцию старинных утюгов — еще одно увлечение автора.

Фото: пресс-служба музея

«Александр Гусар прошел тернистый путь от фотографа-любителя до члена Союза фотографов дикой природы Калининградской области. Автору великолепно удалось передать экспрессию и пластику хищных птиц, их грациозность и гармонию с окружающим миром», — добавили в музее.

Экспозиция будет работать до 7 декабря.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter