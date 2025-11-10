В Калининграде открылась фотовыставка «В поисках птицы Феникс» (фото)

В Калининградском историко-художественном музее открылась выставка «В поисках птицы Феникс» (6+), которая посвящена памяти фотографа дикой природы Александра Гусара. В экспозиции представлены более 25 работ из разных уголков России и Европы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка рассказывает об увлечении анималистикой, знаниях и умениях, применяемых для съёмок, «ведь в природе невозможно получить желаемый кадр без колоссальной подготовки». В экспозиции можно увидеть не только фототехнику Александра Гусара, но и коллекцию старинных утюгов — еще одно увлечение автора.

Фото: пресс-служба музея

«Александр Гусар прошел тернистый путь от фотографа-любителя до члена Союза фотографов дикой природы Калининградской области. Автору великолепно удалось передать экспрессию и пластику хищных птиц, их грациозность и гармонию с окружающим миром», — добавили в музее.

Экспозиция будет работать до 7 декабря.

