«Мама +1»: Музей изобразительных искусств подготовил акцию к Дню матери

В воскресенье, 30 ноября, в Калининградском музее изобразительных искусств на Ленинском проспекте, 83, будет проходить акция «Мама +1» (0+), приуроченная к Дню матери. Она предоставит возможность посетить действующие выставки вдвоем по одному билету. Льгота распространяется на мам, пришедших вместе с детьми. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Возраст мам и детей не имеет значения, главное — прийти вместе. Школьники и студенты, обладающие Пушкинской картой, также могут сделать подарок близким. При покупке билета на выставки по „Пушке“, мама или бабушка получат возможность бесплатного посещения экспозиции», — уточняется в анонсе.

Как добавили в музее, 30 ноября будут работать постоянные экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем», «Город Гофмана. Тайны двух миров», «Элий Белютин. Формула времени», а также временные выставки — Дни Эрмитажа в Калининграде, «Сумерки. Дорога на закат» и персональная выставка калининградского художника Михаила Матвеева «Окна в мир». Возрастное ограничение всех экспозиций — 0+.