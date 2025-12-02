Любовь через океан: в Доме китобоя пройдет лекция-расследование

В Доме китобоя в среду, 3 декабря, пройдет лекция-расследование «Китобои в XIX веке: любовь через океан» (16+). Ее будет читать генеалог, доцент БФУ им. Канта, член Калининградского историко-родоведческого общества Алексей Святенько. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

Историю любви лектор смог восстановить на основе подлинных документов из российских архивов. Она разворачивалась на фоне китобойного промысла в XIX веке. «Около 200 лет назад Охотское море буквально „кипело“ от судов российских купцов и американских промышленников. Сотни китобоев отправлялись за добычей „нефти того времени“ — китового жира. И вот в этом мире предприимчивый американец Чарльз Хатчинсон влюбляется в эвенкийскую девушку из России», — следует из анонса.

Начало запланировано на 18:30. Стоимость билета — 300 руб.