В Музее искусств проведут лекцию о преемственности в русском искусстве

В Музее искусств 24 февраля в рамках выставки «К тебе устремляюсь. Икона и пост-икона» московской художницы и исследователя Галины Савченко пройдёт авторская лекция-исследование, посвящённая преемственности в русском искусстве (12+). Анонс размещён в группе учреждения «ВКонтакте».

«На лекции вы рассмотрите: как иконография повлияла на творчество ключевых фигур русского авангарда Казимира Малевича, Наталии Гончаровой, Василия Кандинского и других; путь трансформации: от лика к образу, от сакрального символа к чистой геометрии; как древние принципы помогли художникам выйти за рамки фигуративности и создать язык абстракции», — рассказывают организаторы.

Галина Савченко — художник, реставратор графики, филолог, исследователь литературы и искусства XIX–XX веков. «В своем творчестве и исследованиях глубоко опирается на наследие русской живописи и иконографии», — отмечают в анонсе.

Лекция начнётся в 18:30, стоимость билета — 300 руб. Действует «Пушкинская карта».