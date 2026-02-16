Власти Калининграда рассказали о планах обучить спасателей за бюджетный счёт

Власти Калининграда планируют обучить 20 спасателей к летнему сезону за счёт бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В этом году за бюджетный счёт готовы обучить на матросов-спасателей 20 человек. Обычно для этих целей мы привлекаем студентов и совершеннолетних учащихся колледжей, но по большому счёту, если есть силы и желание, получить новую профессию может любой (обращаться в МКУ „Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда“)», — говорится в сообщении.

Обучение, как уточняется, будет длиться 72 часа, из которых 40% — практика в бассейне и на водоёмах.

«Единственное наше условие к кандидатам — после получения диплома лето придётся провести на спасательной вышке одного из городских пляжей», — добавили в пресс-службе.

На обучение власти готовы потратить 246 666 рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 25 февраля. Итоги аукциона планируют подвести 27 февраля. Сроки оказания услуг — с даты заключения контракта по 1 октября текущего года.

Занятия по специальной подготовке слушателей должны проводиться в бассейне с обязательной сдачей нормативов по плаванию и приёмов спасения пострадавших на воде. Практические приёмы поиска и спасения людей на акватории с использованием спасательных средств, плавсредств и снаряжения отрабатываются на открытой воде. Форма итоговой аттестации — экзамен.

В 2025 году зарплата сезонных матросов-спасателей в Калининграде составляла порядка 25-30 тысяч рублей.