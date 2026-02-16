Власти Калининграда рассказали о планах обучить спасателей за бюджетный счёт

Власти Калининграда рассказали о планах обучить спасателей за бюджетный счёт
Фото: архив «Нового Калининграда»
Все новости по теме: Безопасность

Власти Калининграда планируют обучить 20 спасателей к летнему сезону за счёт бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В этом году за бюджетный счёт готовы обучить на матросов-спасателей 20 человек. Обычно для этих целей мы привлекаем студентов и совершеннолетних учащихся колледжей, но по большому счёту, если есть силы и желание, получить новую профессию может любой (обращаться в МКУ „Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда“)», — говорится в сообщении.

Обучение, как уточняется, будет длиться 72 часа, из которых 40% — практика в бассейне и на водоёмах.

«Единственное наше условие к кандидатам — после получения диплома лето придётся провести на спасательной вышке одного из городских пляжей», — добавили в пресс-службе.

На обучение власти готовы потратить 246 666 рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 25 февраля. Итоги аукциона планируют подвести 27 февраля. Сроки оказания услуг — с даты заключения контракта по 1 октября текущего года.

Занятия по специальной подготовке слушателей должны проводиться в бассейне с обязательной сдачей нормативов по плаванию и приёмов спасения пострадавших на воде. Практические приёмы поиска и спасения людей на акватории с использованием спасательных средств, плавсредств и снаряжения отрабатываются на открытой воде. Форма итоговой аттестации — экзамен.

В 2025 году зарплата сезонных матросов-спасателей в Калининграде составляла порядка 25-30 тысяч рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter