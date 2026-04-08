В Светлогорске планируют ограничить и частично запретить движение электросамокатов (список)

Администрация Светлогорского городского округа вынесла на публичное обсуждение проект постановления, которым предлагается утвердить правила размещения и использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территориях общего пользования. Документ предусматривает введение зон полного запрета движения электросамокатов и других СИМ, а также участков с ограничением скорости. Проект опубликован на официальном сайте правительства.

Согласно проекту, на территории округа появятся специальные зоны, где эксплуатация средств индивидуальной мобильности будет запрещена полностью. Речь идет о части променада в районе спуска к морю по ул. Береговой — от Берегового переулка до скульптуры «Нимфа», о спуске к морю по ул. Береговой от пересечения с ул. Ленина до Берегового переулка, а также о подъеме по ул. Подгорной от Калининградского пр-та до ул. Зеленой. Контроль за соблюдением запрета планируется возложить на операторов проката — предполагается, что ограничения будут действовать автоматически через программное отключение самокатов в указанных границах.

На всей территории Светлогорского округа предлагается установить общий предел скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности — не более 20 км/ч. На велодорожках — не более 25 км/ч. Кроме того, документ вводит зоны ограничения движения, где максимальная скорость СИМ будет снижена до 15 км/ч:

Территория променада г. Светлогорска (пешеходная набережная) от кафе «Кофенгаген» до конца Морского бульвара, кафе «Черная жемужчина»;

Ул. Ленина на всем протяжении от пересечения ул. Ленина с Калининградским пр-том до ул. Береговой;

Подъем по ул. Карла Маркса на всем протяжении от пересечения ул. Карла Маркса с Калининградским пр-том до ул. Ленина;

Калининградский пр-т от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Балтийской;

Территория части набережной Тихого озера и парка «Муза» от Калининградского пр-та до Морской гряды;

Подъем по ул. Гагарина от Калининградского пр-та 35 до ул. Октябрьской 4;

Территория парка «Лиственничный» от ул. Октябрьской до ул. Садовой;

Пешеходная зона от пересечения с ул. Курортной до пересечения с ул. Ленина;

Ул. Штрауса от пересечения с ул. Балтийской до пересечения с ул. Маяковского;

Ул. Маяковского от пересечения с ул. Балтийской до Серафимовской церкви (Маяковского 17);

Ул. Баха от пересечения с ул. Балтийской до Баха 1;

Территория парка «Времена года» от ул. Динамо до ул. Верещагина.

Также проектом регулируется размещение прокатных самокатов. Предполагается, что оставлять их можно будет исключительно на специально согласованных парковках, включенных в специальный реестр. Стоянка допускается в радиусе до 15 метров от такой точки, но не более чем на три часа. Размещать СИМ запретят на велодорожках, остановках общественного транспорта, узких тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках, проезжей части, а также вблизи пешеходных переходов и входов в социально значимые объекты.

Операторы проката смогут работать на территории округа только после заключения соглашения о взаимодействии с администрацией. Именно они будут обязаны наносить разметку парковок, информировать пользователей о правилах и обеспечивать соблюдение ограничений, включая зоны запрета и скоростные режимы.

Документ также закрепляет требования к пользователям: движение должно осуществляться с соблюдением ПДД, запрещается управление СИМ в состоянии опьянения, перевозка пассажиров при отсутствии соответствующего оборудования, использование телефона без гарнитуры, а при пересечении пешеходных переходов необходимо спешиваться.

Контроль за соблюдением правил планируется осуществлять муниципальным контролем, в том числе с использованием программных средств. В случае нарушений оператор обязан устранить их в течение трех часов после уведомления, иначе самокаты могут быть перемещены на временное хранение.

Публичное обсуждение проекта постановления проходит с 31 марта по 13 апреля 2026 года. После официального опубликования документ вступит в силу.