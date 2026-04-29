В областной библиотеке выступит калининградец, пишущий музыку для фильмов и видеоигр

Все новости по теме: Культура

В воскресенье, 3 мая, в областной библиотеке состоится творческая встреча с Артёмом Грибовым (12+) — калининградским композитором, который пишет музыку для крупных брендов, фильмов, театра и видеоигр. Артем — артист лейбла Solids Music, призёр Чемпионата ArtMasters, а также член Ассоциации ArtMasters, сообщили в пресс-службе проекта.

«За плечами Артёма Грибова музыка для крупных компаний, саундтреки к 9 фильмам, треки для компьютерных игр и театральных постановок, сотрудничество с артистами и группами. О чём поговорим на встрече: откуда берётся музыка в фильмах, играх и рекламе, как устроен процесс создания треков изнутри, как становятся композиторами в медиасфере, чем отличается российская музыкальная индустрия от зарубежной и какие тенденции сегодня в России и в мире», — отмечается в анонсе к мероприятию.

Творческая встреча состоится 3 мая в 16:00 в Калининградской областной научной библиотеке на пр-те Мира, 11. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Все новости за день
Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter