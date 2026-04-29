В областной библиотеке выступит калининградец, пишущий музыку для фильмов и видеоигр

В воскресенье, 3 мая, в областной библиотеке состоится творческая встреча с Артёмом Грибовым (12+) — калининградским композитором, который пишет музыку для крупных брендов, фильмов, театра и видеоигр. Артем — артист лейбла Solids Music, призёр Чемпионата ArtMasters, а также член Ассоциации ArtMasters, сообщили в пресс-службе проекта.

«За плечами Артёма Грибова музыка для крупных компаний, саундтреки к 9 фильмам, треки для компьютерных игр и театральных постановок, сотрудничество с артистами и группами. О чём поговорим на встрече: откуда берётся музыка в фильмах, играх и рекламе, как устроен процесс создания треков изнутри, как становятся композиторами в медиасфере, чем отличается российская музыкальная индустрия от зарубежной и какие тенденции сегодня в России и в мире», — отмечается в анонсе к мероприятию.



Творческая встреча состоится 3 мая в 16:00 в Калининградской областной научной библиотеке на пр-те Мира, 11. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.