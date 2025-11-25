«Балтика» обыграла «Торпедо» и прошла в следующий этап Кубка России (фото)

Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»
Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» обыграла московсоке «Торпедо» и прошла в следующий этап Кубка России. Матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов прошёл 25 ноября в Химках и завершился уверенной победой калининградцев, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Балтийцы завладели инициативой в самом начале встречи. Первый гол случился на 19-й минуте. Юрий Ковалёв, войдя в штрафную площадь автозаводцев, прострелил в район 11-метровой отметки, где мяч прицельным ударом в нижний угол ворот «Торпедо» отправил Андрей Мендель. Удвоить преимущество калининградцам удалось в середине второго игрового отрезка. На 71-й минуте Чинонсо Оффор оказался первым на добивании после ошибки голкипера москвичей.


Финальный свисток арбитра зафиксировал победу балтийцев со счётом 2:0 и отправил их во второй этап четвертьфинала Пути регионов турнира. На этой стадии футболисты Андрея Талалаева встретятся с проигравшим из пары «Зенит» — «Динамо» Москва.

В следующем матче «Балтика» в Калининграде сыграет со «Спартаком». Игра 17-го тура Российской Премьер-лиги состоится на «Ростех Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 18:30 (0+). Напомним, что для посещения матчей РПЛ необходима карта болельщика.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter