«Балтика» обыграла «Торпедо» и прошла в следующий этап Кубка России (фото)

«Балтика» обыграла московсоке «Торпедо» и прошла в следующий этап Кубка России. Матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов прошёл 25 ноября в Химках и завершился уверенной победой калининградцев, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Балтийцы завладели инициативой в самом начале встречи. Первый гол случился на 19-й минуте. Юрий Ковалёв, войдя в штрафную площадь автозаводцев, прострелил в район 11-метровой отметки, где мяч прицельным ударом в нижний угол ворот «Торпедо» отправил Андрей Мендель. Удвоить преимущество калининградцам удалось в середине второго игрового отрезка. На 71-й минуте Чинонсо Оффор оказался первым на добивании после ошибки голкипера москвичей.





Финальный свисток арбитра зафиксировал победу балтийцев со счётом 2:0 и отправил их во второй этап четвертьфинала Пути регионов турнира. На этой стадии футболисты Андрея Талалаева встретятся с проигравшим из пары «Зенит» — «Динамо» Москва.

В следующем матче «Балтика» в Калининграде сыграет со «Спартаком». Игра 17-го тура Российской Премьер-лиги состоится на «Ростех Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 18:30 (0+). Напомним, что для посещения матчей РПЛ необходима карта болельщика.

