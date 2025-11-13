Гора пришла к Благородному ребенку: в зоопарке познакомили пару журавлей (видео)

В Калининградском зоопарке начали формировать пару японских журавлей Акико и Татеямы. Орнитологи открыли калитку между вольерами в среду, 12 ноября. Об этом в своём телеграм-канале сообщила ученый секретарь зоопарка Мария Черненкова.

«Татеяма, молодая самка, осторожно перешагнула порог и зашла к Акико, нашему взрослому самцу, который на эмоциях начал вытанцовывать свои журавлиные пируэты вокруг гостьи. Татеяма, кажется, даже немножко опешила от такого приветствия и держалась осторожно изучая новое пространство», — описали встречу в зоопарке.

Видео: ведущий зоолог Тамара Чапкина, ученый секретарь Мария Черненкова

Орнитологи оценили встречу «хорошо». Как подчеркивает Черненкова, она была не первой: «До этого журавли переглядывались через окошко в стене, привыкали к голосам друг друга». В зоопарке приняли решение дать журавлям время, чтобы привыкнуть друг к другу, ужиться и сформировать пару.

Самка японского журавля Татеяма приехала в Калининград из Ижевска в начале октября. Зоопарк планирует передать яйца журавлей Хинганскому заповеднику, который занимается сохранением вида. Специалисты получат птенцов, дорастят их до сознательного состояния, подготовят и выпустят в дикую природу.

Татеяму зоопарк получил по рекомендации куратора программы «Сохранение журавлей Евразии» Татьяны Кашенцевой. «Надеемся, после того как пара сформируется и самка достигнет половой зрелости, мы (в лице Калининградского зоопарка), сможем внести свой вклад в сохранение вида не только согласно стратегии ex-situ (в неволе), но и in-situ (в дикой среде)», — указала Черненкова.

