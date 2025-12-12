В Калининградской области планируют создать центр «Работа молодежи России»

В 2026 году в Калининградской области планируют организовать новое пространство — кадровый центр «Работа молодежи России». Предполагается, что он позволит скоординировать и усилить взаимодействие с работодателями и образовательными учреждениями с целью трудоустройства молодых людей. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«Это специализированный клиентский офис кадрового центра „Работа России“ для реализации активной политики занятости молодёжи. Он позволит максимально скоординировать и усилить взаимодействие с работодателями и образовательными учреждениями с целью трудоустройства молодых людей, развития у них предпринимательских навыков. Специалисты будут отслеживать карьерный путь ребят, помогать делать осознанный выбор профессии с учетом всех текущих обстоятельств на рынке труда», — отметила министр социальной политики региона Анжелика Майстер на заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Кадры».

В пресс-службе правительства также напомнили, что по президентскому национальному проекту «Кадры» в Калининградской области модернизирована вся сеть Центра занятости населения (ЦНЗ). В том числе был проведен капремонт, обновлена инфраструктура и обеспечено удобство получения услуг для соискателей и работодателей во всех муниципалитетах региона. «Все сервисы ЦЗН проектируются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные обстоятельства при подборе работы», — уверяет пресс-служба.