Трансляцию матча «Балтики» на сборах отложили из-за отсутствия электричества

Трансляцию матча калининградской «Балтики» на учебно-тренировочном сборе в Московской области отложили из-за проблем с электричеством на стадионе после грозы. Об этом сообщает телеграм-канал футбольного клуба в среду, 26 июня.

Подготовку к сезону балтийцы открыли матчем с астраханским «Волгарём» в Бронницах. Прямой эфир встречи клуб планировал провести на своём YouTube-канале, однако на момент публикации новости в 17:14 26 июня трансляция до сих пор не запущена.

«В Бронницах (и речь не только о базе) случился настоящий форс-мажор: гроза, разразившаяся накануне, стала причиной отсутствия электричества на местности... Вместе с вами ожидаем решения этой ситуации. Трансляция начнется как только проблема будет решена», — говорится в посте.

Накануне из «Балтики» ушли защитник Александр Жиров и вратарь Сослан Джанаев. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.

В Калининград для участия в составе «Балтика» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин.