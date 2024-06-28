«Балтику» покинул один из лучших ассистентов в истории клуба

Полузащитник Максим Кузьмин покинул калининградскую «Балтику». Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале в пятницу, 28 июня.

Футболист ушёл из команды в связи с окончанием трудового договора. В Калининград Кузьмин переехал в 2019 году. Как сообщается в посте, «за эти долгие почти пять лет полузащитник провел 155 матчей за Балтийцев, в которых отметился 8 голами и 29 результативными передачами». С этим количеством голевых пасов Максим стал одним из лучших ассистентов в истории клуба.

Из «Балтики» в конце июня ушли защитник Александр Жиров, вратарь Сослан Джанаев и полузащитник Данила Козлов. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.

В Калининград для участия в составе «Балтика» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин.