Калининград вошел в топ-10 городов РФ с самой высокой главной новогодней елкой

Калининград входит в топ-10 в России по высоте главной новогодней елки. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат, составивший соответствующий рейтинг.

В первую десятку городов России с самыми высокими новогодними ёлками этой зимой входят Красноярск (55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м) и Тюмень (28 м).

При этом главная елка России в Москве высотой 27 метров и елка в Уфе — это живые ели.

Напомним, главная елка Калининграда высотой 30,5 метров на площади Победы была торжественно открыта 17 декабря. «Для того, чтобы тридцатиметровая ель засияла разноцветными огнями, Деду Морозу понадобилась помощь горожан и гостей областного центра, а также своих братьев — Дедов Морозов, которых на городской площади собралось более 90», — рассказали в пресс-службе горадминистрации.