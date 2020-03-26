Главное о коронавирусе в четверг

На сегодняшний день от коронавируса погибли более 20 тысяч человек. Выздоровели более 102 тысяч. Всего по состоянию на 26 марта насчитывается около 500 тысяч инфицированных COVID-19. За сутки в России зафиксировали 182 случая заражения коронавирусом. Калининградцев в сегодняшнем списке зараженных нет. Больше всего инфицированных (136 человека) выявлено в Москве. Там же зарегистрированы две смерти от коронавируса. Пациентам было 73 года и 88 лет.

Как отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России нет эпидемии, а значит, нет необходимости вводить режим ЧС. Сам же Владимир Путин считает, что страна может победить коронавирус быстрее, чем за три месяца. Сейчас инфицированными считаются 840 россиян.

Число зараженных в соседней Польше превысило 1000 человек, в Литве — 290 зараженных (кстати, Литва продлила действие транзитного коридора для тех, кто возвращается по территории республики домой, до 13 апреля). ВОЗ сообщает, что вакцина от COVID-19 будет готова не раньше, чем через год. Сейчас речь о её производстве не идёт.

Спасаясь от коронавируса, Россия с 27 марта закрывает регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Исключение будет сделано только для полетов с целью вывоза россиян и «осуществляемых по отдельным решениям правительства». Всех прибывших из-за границы россиян будут проверять на COVID-19 в аэропортах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральные министерства переводят всех своих сотрудников на удаленку, полиция и судебные приставы приостанавливают личный прием граждан, а российских студентов отправляют на каникулы с 28 марта по 5 апреля. После объявления президента Владимира Путина следующей недели нерабочей мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии в столице всех ресторанов, крупных торговых центров, парикмахерских и парков. Соотечественников Собянин призвал не ездить в Москву из-за распространения коронавируса COVID-19.

Калининградское правительство пока не определилось, будут ли в регионе на период «коронавирусных каникул» закрывать торговые центры. Этот вопрос обсудят на ближайшем заседании оперативного штаба 28 марта. Известно только то, что в течение нерабочей недели будут закрыты практически все учебные заведения в Калининградской области — от детских садов до вузов.

Правительство РФ решило дать предпринимателям кредиты, которые пойдут на выплату зарплат. Услуга обещает быть доступной для представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии. Также из «коронавирусных бонусов» — ГИБДД рекомендовали на время отменить штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей.

Министерство обороны готовится строить в Калининграде модульный инфекционный центр на 800 коек. Объект должен появиться в регионе к 15 мая. В общей сложности ведомство планирует ввести в эксплуатацию 16 подобных центров в ряде городов России. Всего на эти цели выделят 8,8 млрд рублей.

Тем временем «Куршская коса» решила ввести ограничения по посещению для туристов. С 28 марта по 7 апреля нацпарк не смогут посещать группы свыше пяти человек.