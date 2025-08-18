Янтарный комбинат запустил производство украшений с мехом норки

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех начал серийное производство украшений с сочетанием балтийского самоцвета и норки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Украшения с мехом норки Янтарный комбинат создал в качестве эксперимента к VIII Международному янтарному форуму в Москве. Технологи разработали серьги, браслеты, колье-воротники, кольца и броши с различной комбинацией янтаря и меха — всего 30 моделей. На форуме представили по пять образцов каждого вида. Все новинки с меховой отделкой были проданы, на некоторые позиции поступили предварительные заказы.

«Наш комбинат постоянно совершенствует технологии обработки камня и не перестает удивлять ценителей янтаря самыми изысканными украшениями. Пример тому — новая коллекция, которая стирает стереотип о холодной Балтике. Во-первых, в Калининградской области расположено самое большое в мире месторождение солнечного камня. Во-вторых, мех норки, который используется в изделиях, тоже произведен в нашем регионе. Поэтому мы назвали нашу новую коллекцию „Тепло Балтики“. Для пробной партии мы выбрали десять моделей — по два варианта каждого украшения. Выпуск первой серии из двух тысяч изделий запланирован на сентябрь», — сказала заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

В украшениях коллекции используется от 4 до 300 см² меха. Самым тяжелым в коллекции стало меховое колье-воротник с большим самоцветом с выпуклой отполированной поверхностью. Вес изделия составил 109 граммов. Стоимость украшений новой коллекции варьируется от 2400 рублей за кольцо до 108 тысяч рублей за колье-воротник.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

