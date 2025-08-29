Ливни, грозы и тепло: прогноз погоды в Калининграде в выходные

Ливни, грозы и тепло: прогноз погоды в Калининграде в выходные
Фото: «Новый Калининград»
В ближайшие дни в Калининградской области сохранится установившаяся тёплая погода, однако её будут сопровождать локальные ливни и грозы. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В конце этой недели на восток Европы протянулся вынос тропической воздушной массы и мы расположились на его западной границе, где будет весьма тепло, однако прохождение атмосферных фронтов в зоне формирующихся волновых циклонов не оставит нас без периодических дождей/ливней и гроз. Ливни будут локальными и их наибольшая вероятность — в пятницу и субботу», — говорится в сообщении.

В субботу ночью +16...+18°C, преимущественно облачно. Днём в регионе до +22...+24°С, облачно с прояснениями, с утра до вечера местами возможны дожди. Ветер в течение суток переменный, слабый (2-5 м/с).

В воскресенье ночью +16...+19°C, облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Днём в Калининграде и области до +23...+25°C (на побережье +21...+23°C). Утром и в первой половине дня — облачно с прояснениями и не исключены локальные дожди с грозами, во второй половине дня и вечером — переменная облачность/малооблачно и без осадков. Ветер переменный (преимущественно западный/северо-западный) — слабый/умеренный (2-6 м/с). «Хороший шанс застать солнечную, сухую и спокойную погоду — во второй половине дня воскресенья в зоне антициклона», — отметили в паблике.

