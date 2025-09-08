Калининградская область вновь поднялась в рейтинге регионов по рынку труда

За год Калининградская область поднялась в рейтинге российских регионов по рынку труда с 49 на 44 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Рейтинговый балл региона по итогам 2024 год составил 69,04. Годом ранее показатель был на уровне 63,33 из 100 возможных.

По сравнению с предыдущими результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции. Первые четыре места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 98,04 и 97,95 соответственно. Третье место занимает Московская область с 97,51 баллов. Четвертое место за собой сохранила Республика Татарстан (89,00 баллов), на пятую позицию поднялась Свердловская область (86,56 балла). В целом, в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение — в неё вошла Новосибирская область, а покинула Тюменская область.

Отмечается, что регионы — лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, там высокие зарплаты, низкая безработица, большая ёмкость рынка труда.

Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. По сравнению с итогами 2023 года число таких субъектов РФ снизилось на три. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

При расчёте рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также ёмкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 — максимально возможное значение, до 1 — минимально возможное значение.