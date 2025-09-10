В Калининграде начали заполнять внутридомовые системы отопления

В Калининграде управляющие компании приступили к заполнению внутридомовых систем отопления. Об этом сообщили в Telegram-канале МП «Калининградтеплосеть».

«По разработанному нашим предприятием графику, заполнение систем теплоснабжения начали в начале сентября. Это один из подготовительных этапов, необходимый для оперативной подачи тепла жителям и проверки коммуникаций перед зимним периодом. График заполнения составляется с тем учётом, чтобы не давать одновременно большую подпитку от теплоисточников и не снижая при этом их работоспособность. Правильное заполнение теплоносителем создаёт равномерное давление в системе, если система не отрегулирована, одни приборы могут быть заполнены теплоносителем полностью, а другие — недостаточно», — пояснили в организации.

Как уточняется, провести полную подготовку теплового хозяйства многоквартирных домов к отопительному периоду управляющие компании должны до 30 сентября.

В 2024 году отопительный сезон начался в Калининграде 8 октября.