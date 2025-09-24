На улицах Калининграда хотят разместить информационные таблички о героях ВОВ

На улицах Калининграда хотят разместить информационные таблички о героях ВОВ
Изображение: Telegram-канал Елены Дятловой
На улицах Калининграда, названных в честь героев Великой Отечественной войны, планируют разместить информационные таблички. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём Telegram-канале.

«В год 80-летия Великой Победы начинаем реализовывать ещё один проект, направленный на сохранение нашей исторической памяти. На улицах Калининграда, названных в честь героев Великой Отечественной войны, появятся информационные таблички с QR-кодами. Они будут вести в специальный раздел сайта администрации, в котором будет содержаться подробная информация о тех, в честь кого названы эти улицы», — говорится в сообщении.

Аукцион на изготовление и установку первых девяти табличек уже объявили, добавила глава администрации.

Также власти Калининграда планируют установить на улицах города ещё 80 скамеек с символикой юбилея Победы.

