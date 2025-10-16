Разноцветные фасады: в Калининграде отремонтировали 10-этажку на Моспроспекте (фото)

В Калининграде завершен капитальный ремонт фасада и крыши многоэтажного дома № 26-38 на Московском проспекте. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Стены здания облицевали керамической плиткой, входные группы — керамогранитом. Установили новые двери, поручни и пандусы. В ходе работ применялась технология вентилируемых фасадов.

«Архитектурная доминанта дома — это вертикальные панели из бетона. Их также отремонтировали и каждому придали индивидуальность за счёт разных цветов», — подчеркнули в минстрое.

Также в процессе капремонта привели в порядок и общие балконные площадки — заменили остекление и входные конструкции, установили новые ограждения. На доме появилась камера системы «Безопасный город».

Работы профинансированы из регионального бюджета.

Ранее на Московском проспекте уже обновили соседний дом — № 14–22, где также выполнили ремонт фасадов в рамках региональной программы капремонта.

Фото министерства строительства и ЖКХ Калининградской области

