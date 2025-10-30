КППК: в ноябрьские праздники изменится расписание движения пригородных поездов

На Калининградской железной дороге изменится расписание движения пригородных поездов в ноябрьские праздники. Это связано с переносом рабочего и выходного дня в период празднования Дня народного единства, сообщает Калининградская пригородная пассажирская компания (КППК).

В субботу, 1 ноября, на всех направлениях будет действовать расписание рабочего дня, а с 2 по 4 ноября — выходного. В частности, на Неманском направлении вечерний рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21, выполнит поездки 1 и 4 ноября. Утренний поезд из Немана отправление на 5:47 назначили на 2 ноября. Вечерний «студенческий» поезд из Немана в Калининград со временем отправления в 17:20 переносится с 2 на 4 ноября.

На Багратионовском направлении с 1 по 4 ноября назначаются два пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала — 8:25, а со станции Багратионовск — 14:15.

На Мамоновском направлении с 1 по 4 ноября будут курсировать рельсовые автобусы, отправляющиеся с Южного вокзала в 10:25, а из Мамоново — в 16:20.

С 5 ноября все пригородные поезда будут курсировать по маршрутам согласно действующему расписанию.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».

