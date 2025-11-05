Проект строительства многоквартирных домов в Янтарном прошел экспертизу

Проект строительства многоквартирных жилых домов в жилом комплексе по ул. Советской в Янтарном прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Застройщиком земельного участка с кадастровым номером 39:22:010005:1279 (общая площадь 22,422 тыс. кв. м) является «Перспективаинвест». Компания зарегистрирована в Калининграде на ул. Генерал-лейтенанта Озерова. По данным базы контрагентов, её директором является Матвей Иванов, а учредителем выступает депутат регионального Заксобрания Евгений Верхолаз.

Процедура завершилась 1 ноября. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания «Аспект». В качестве экспертной организации выступило также местное ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.

Напомним, на соседнем участке компания «Нивелир-Запад», учредителем которой также является Евгений Верхолаз, получила разрешение министерства градостроительной политики Калининградской области на строительство трех жилых домов в пос. Янтарный на участке с кадастровым номером 39:22:010006:501 площадью 8,494 тыс. кв. м.

