Минздрав разрешил заниматься народной медициной людям без медобразования

В Калининградской области заниматься народной медициной разрешили людям без среднего и высшего медицинского образования. Соответствующие поправки внесены в приказ от 2023 года, регламентирующий «Порядок занятия народной медициной». Документ подписан 30 октября, вступает в силу с момента опубликования.

Ранее для того, чтобы в Калининградской области заниматься народной медициной, требовалось предоставить документы о среднем или высшем медицинском образовании. Эту норму из положения исключили. При этом остается требование о наличии документов о подготовке для занятий народной медициной.

В федеральном законе «Об основах охраны здоровья» говорится, что народной медициной являются «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья». При этом к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение в региональных органах власти, оно выдается в Калининградской области на пять лет.