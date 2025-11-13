Депутат о «карте калининградца»: рост цен из-за отдыхающих становится ощутимым

В «карте калининградца» будут учтены опции, связанные с возможностями использовать ее «при дружественных ценах в торговле, в магазинах». Об этом рассказал министр финансов Виктор Порембский на заседании комитета по соцполитике областного Заксобрания 12 ноября, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Евгения Гана.

Депутат напомнил, что с реконструкцией аэропорта «Храброво», запланированной на 2027 год, ожидается увеличение количества турпотока с 5 до 7 миллионов человек в год. При этом, по его словам, рост цен из-за наплыва отдыхающих уже сегодня становится ощутимым для калининградцев.

Ган поинтересовался, какие меры правительство предусматривает, чтобы компенсировать неудобства, которые получают калининградцы в результате наплыва туристов. «Мы говорили о том, что, возможно, будет разработана „карточка калининградца“. И с этой точки зрения мы можем ожидать введения этой карточки к празднованию 80-летия города и области?» — спросил депутат.

Глава минфина подтвердил, что проект «карты калининградца» будет реализован, но сроки не назвал. «Там будут опции, связанные в том числе и с возможностями использовать ее при дружественных ценах в торговле, в магазинах. Пример тому — это социальные выплаты, которые мы два года реализовывали в части продуктового набора и средств, которые мы предоставляли как разовую меру. В зависимости от состояния бюджета мы возвращаться к этой теме, безусловно, будем», — ответил Порембский.

Министр добавил, что влияние турпотока на инфляцию учитывается при формировании бюджета, а прогноз ЦБ на следующий год предполагает снижение ее уровня.

Идея введения специальной карты для жителей Калининградской области впервые была озвучена в конце января 2025 года. Губернатор Алексей Беспрозванных уточнял, что «карта калининградца» будет доступна для всех жителей, а не только для льготных категорий. В середине февраля он также заявил, что власти Калининградской области планировали весной запустить первый этап применения карты. Тогда же стало известно, что её планируют интегрировать в обычную банковскую карту жителей региона.

В середине мая минцифры сообщило, что назвать сроки реализации проекта пока что сложно. При реализации «карты калининградца» областные власти планируют учитывать опыт создания подобных проектов, в том числе и «карты москвича». Положение о карте областные власти разработали в начале июля. В начале августа региональные власти сообщили, что от бизнеса поступило 104 заявки на участие в «карте калининградца». «Больше всего заявок в сервис „Моя выгода“ поступает от торговых организаций. На втором месте — центры допобразования, кружки, секции для детей. Чуть меньше заявок от музеев, кинотеатров, парков культуры и отдыха. Приняли в работу по несколько предложений от общепита, салонов красоты, категорий „здоровье“, „транспорт“, „спорт“, „ремонт“, „услуги консалтинга“, „жилищные услуги“, „отели“», — написал Беспрозванных в своем телеграм-канале.

В октябре разработчик «карты калининградца» сказал, что региональный портал заработает в четвертом квартале 2025 года и облегчит жизнь льготникам, так как на сайте можно будет, пройдя авторизацию через Госуслуги, внести данные своей банковской карты платежной системы «МИР» в качестве идентификатора для получения тех или иных благ, которые вам будут доступны за счет участвующих в программе партнеров.