Потепление начинается: погода в Калининградской области 11 февраля

Днём в среду 11 февраля в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшие осадки. Максимальная температура воздуха составит 1°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер юго-восточный, слабый, атмосферное давление пониженное — 741 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается 0°С, ночью −4°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём −2°С, ночью −10°С. На всей территории региона ожидаются осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду ожидается пасмурная погода, мокрый снег. Температура утром −3°С, днём и вечером — около нуля. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Атмосферное давление к вечеру понизится до 739 мм рт. ст., влажность 99%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта, связанного с поступлением южных умеренных/тропических воздушных масс в циклонической системе с центром над юго-западом Европы. Ночью и утром ожидается умеренный мороз, днем и вечером — околонулевые температуры, пройдёт мокрый снег.

«Днём и вечером в Калининграде и области −2...+1°C, пасмурно, дымка. Утром возможен небольшой снег, во второй половине дня и вечером временами ожидаются слабые/умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Вечером на юго-западе области (Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Правдинский рн) местами возможен мокрый снег с дождем. Ветер преимущественно юго-восточный — слабый/умеренный (2-7 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 744 до 739 мм рт. ст. Во второй половине суток по области возможна гололедица», — предупреждают синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. На дорогах снежный накат, гололедица. Вдоль побережья Балтийского моря от Балтийской до Куршской косы продолжается образование припая местами шириной до 50 м с наличием трещин и разводий, покрытый слоем рыхлого снега. Выход на лёд опасен для жизни.