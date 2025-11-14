В КЖД рассказали о планах реконструировать пассажирские платформы

На Северном вокзале Калининграда и станции Светлогорск-2 планируют реконструировать пассажирские платформы под габариты электропоездов «Ласточка». Об этом рассказал начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на мероприятии в региональном правительстве.

Он также сообщил о начале работ по строительству очередной высокой пассажирской платформы «Елизаветинская» рядом с Дворцом спорта «Янтарный», которую планируют ввести в эксплуатацию в начале следующего года. В рамках дальнейшей интеграции железной дороги в систему городского транспорта до 2040 года в Калининграде рассчитывают обустроить пять транспортно-пересадочных узлов и семь остановочных пунктов. Предполагается, что это поможет улучшить транспортную инфраструктуру областного центра.

Стороны договорились о взаимодействии по вопросам обновления подвижного состава, повышения эффективности грузовых перевозок, привлечения дополнительных объёмов грузов и обеспечения безопасности, что нашло отражение в подписанном между ОАО «РЖД» и правительством Калининградской области соглашении.