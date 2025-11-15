Погода в Калининградской области 15 ноября

Погода в Калининградской области 15 ноября

Днём в субботу, 15 ноября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +6°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер восточный, слабый.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, на востоке области +5°С. На всей территории региона в дневные часы осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу малооблачно. Температура днём +5,9°C, вечером похолодает до 0,5°C. Влажность составит до 90%, давление — 764 мм.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу температура будет снижаться и перейдет в минусовые значения на большей части региона к вечеру. Днем в регионе +4....+6°C, вечером в Калининграде и области похолодает до 0...-2°С (на побережье до 0...+2°С). Днем и вечером в Калининграде и области — малооблачно/ясно и без осадков, у побережья — переменная облачность и без осадков. Атмосферное давление будет повышаться с 760 до 763 мм.рт.ст.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter