В Росгвардии рассказали, почему газовые пистолеты больше не актуальны (фото)

Жители Калининградской области начали постепенно избавляться от газовых пистолетов и всё реже их приобретают. Об этом в пятницу, 14 ноября, во время брифинга заявил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Калининградской области полковник полиции Андрей Насонов.

«Газовые пистолеты уже уходят, люди избавляются от них, — сообщил Насонов, рассказывая о видах гражданского оружия, которые жители сдают на утилизацию. — Они уже не актуальны в наше время».

Когда журналисты попросили уточнить, почему калининградцы перестали приобретать этот вид оружия, Насонов пояснил, что газовые пистолеты сложно назвать эффективными.

«Понимаете, это оружие неэффективно. Оно ни для чего. Если даже что-то случится, и вы решите его применить, то прежде, чем применить, надо посмотреть, куда дует ветер и прочие моменты. То есть ты можешь применить его, но пострадает, например, не злоумышленник, а ты сам. Сами понимаете, что они стреляют так».

В Качестве устрашения газовый пистолет, как считает Насонов, также не очень эффективен.

«Какое устрашение? Вот видите, устрашите вы им кого-нибудь. Его даже рассмотреть тяжело», — заключил представитель Росгвардии.

Андрей Насонов также рассказал, что за 10 месяцев текущего года его коллеги провели в регионе более 3000 проверок, в ходе которых было выявлено более 500 нарушений условий хранения оружия, из-за которых это оружие изымалось.