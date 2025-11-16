Погода в Калининградской области 16 ноября

Днём в воскресенье, 16 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, осадки. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +2°C. Атмосферное давление — 752 мм, ветер юго-восточный, 2 м/с.



Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +4°C, на востоке области +1°С. На всей территории региона, кроме Пионерского, Балтийска и Мамоново, прогнозируются умеренный снег и дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно. Температура утром -2°C, днём и вечером +°1C. Влажность составит до 97%, давление — 758 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в воскресенье, 16 ноября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: ночью облачно с прояснениями, днём облачно. Днём небольшие, местами умеренные осадки – дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°C, днём 0…+5°C. Видимость 4-7 км, в осадках местами 1-2 км. Днём на дорогах местами гололедица.», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.