Погода в Калининградской области 22 ноября

Днём в субботу, 22 ноября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер юго-западный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +5°C, на востоке области +4°С. На всей территории региона в дневные часы осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу малооблачно. Температура утром и днём +3,8°C, вечером −0,4°C. Влажность составит до 87%, давление — 766 мм.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают: «Днем в Калининграде и области +2...+4°C, у побережья +4...+6°C, переменная облачность, кратковременные смешанные осадки местами возможны у побережья и запада региона (Зеленоградский, Полесский, Гурьевский, Багратионовский, Славский рн, в том числе в Калининграде), на остальной части области осадки маловероятны. Ветер западный/юго-западный, в Калининграде и области — умеренный (3-7 м/с), на побережье — умеренный/свежий (4-9 м/с), порывистый».