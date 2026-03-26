Из Калининграда в Анталью вылетел первый чартерный рейс

Скриншот видео аэропорта Храброво
Из Калининграда в Анталью 25 марта состоялся первый чартерный рейс. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Храброво.

Рейсы выполняет турецкая авиакомпания «Southwind Airlines» («Южный ветер») на воздушных судах Airbus A321. Пока рейсы запланированы по средам и субботам, однако с 24 апреля их частота увеличится до шести в неделю за исключением понедельника. Билеты можно найти в пакетных турах и на сайте авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба турагентства «Level.Travel», тур на неделю за двоих в апреле с вылетом из Калининграда в Турцию начинается от 60 тыс. рублей. В мае и июне провести вдвоем неделю на море будет стоить от 90 тыс. рублей.

Тур на семью из двух взрослых и двух детей на неделю в апреле начинается от 112 тыс. рублей. Сумма включает перелет, медицинскую страховку и проживание на второй линии в 70 метрах от моря.

«Если рассматривать поездку в мае, то туры на семью из двух взрослых и двух детей начинаются от 182 тыс. рублей, причем за эту сумму можно найти предложения с отелем „все включено“», — добавляет пресс-служба.

В декабре 2025 года сообщалось о планах возобновления прямых перелетов в Турцию с конца апреля до середины ноября 2026 года. Предполагалось, что полеты могут выполняться на регулярной основе.

В середине марта 2026 года генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный говорил, что запуск прямых рейсов из Калининграда в Турцию пока остается неопределенным, несмотря на планы авиакомпаний начать полеты в летнем сезоне.

Весной 2024 года аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждал, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердилаотмену прямых рейсов из Калининграда в Анталью. Их заменили стыковочными.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

