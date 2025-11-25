Балтфлот отработал отражение нападения диверсантов на побережье региона

Морские подразделения Балтийского флота провели тренировку по противодействию диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) условного противника на побережье Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

По сценарию учений, ДРГ высадилась на побережье Балтийского моря и попыталась проникнуть вглубь территории региона, совершив ночное нападение на один из объектов военной инфраструктуры. Условные диверсанты также имитировали попытки прорыва к стоянке авиационной техники: сначала через контрольно-пропускной пункт, затем — через ограждения на аэродроме.

«Подразделение охраны Балтфлота немедленно выдвинулось для оказания сопротивления условному противнику. Ими были отработаны различные сценарии противодействия „диверсантам“ и безусловного уничтожения их», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к боевым: применялись холостые боеприпасы, дымовые гранаты, а также средства ночного наблюдения. Для разведки обстановки и корректировки действий использовались беспилотники коптерного типа, оснащенные телекамерами.

