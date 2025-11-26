В Калининграде оштрафовали коллекторов, угрозами вымогавших несуществующий долг

Приставы привлекли к административной ответственности коллекторскую организацию за нарушение прав жительницы региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП. 

Калининградка решила приобрести робот-пылесос в кредит и заключила договор с банком на сумму 21 тыс. рублей. Однако затем женщина передумала забирать товар, расторгла договор и даже заплатила за это 3 тысячи рублей, чтобы получить справку об отсутствии задолженности, которую банк так и не выдал.

Через некоторое время ей начали поступать по почте письма и сообщения на мобильный телефон от коллекторского агентства с требованием погасить фактически несуществующий долг. Более того, коллекторы позвонили проживающей в Белоруссии дочери женщины, угрожали нанести вред здоровью матери и обещали прийти «в гости» и забрать квартиру. 

Калининградка обратилась в полицию, откуда ее заявление поступило в службу судебных приставов. Сотрудники УФССП провели проверку и выявили нарушение федерального закона № 230-ФЗ. В результате был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Коллекторское агентство признало свою вину и заплатило штраф 60 тысяч рублей.

