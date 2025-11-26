Власти Зеленоградского округа рассказали, зачем «ломают тротуар» у «Розы ветров» (фото)

В Зеленоградске на территории нового парклета на площади «Роза ветров» начался монтаж архитектурного элемента — нестационарного объекта в виде бетонной волны. Об этом сообщает муниципальная газета «Волна» со ссылкой на администрацию округа.
Вопрос о работах задала местная жительница: «Зачем ломают асфальт около „Розы ветров“, где сделали площадку со скамейками?».
«На территории нового парклета на площади „Роза ветров“ начался монтаж архитектурного элемента — уникального нестационарного объекта в виде бетонной волны. После завершения строительных работ это пространство преобразится в масштабную игру-бродилку и превратит парклет в интерактивную площадку с элементами игрового маршрута», — следует из ответа администрации округа. Власти также сообщили, что работы выполняют за счёт средств частного инвестора. Их планируют завершить до конца года.
Ранее сообщалось, что зеленоградские озеленители завершили озеленение парклета рядом с площадью «Роза ветров» и колесом обозрения. В каждый вазон уложили слой дренажа и плодородный грунт с необходимыми добавками, а также высадили гортензии и злаковые травы.