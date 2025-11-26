Власти Зеленоградского округа рассказали, зачем «ломают тротуар» у «Розы ветров» (фото)

В Зеленоградске на территории нового парклета на площади «Роза ветров» начался монтаж архитектурного элемента — нестационарного объекта в виде бетонной волны. Об этом сообщает муниципальная газета «Волна» со ссылкой на администрацию округа.

Вопрос о работах задала местная жительница: «Зачем ломают асфальт около „Розы ветров“, где сделали площадку со скамейками?».

«На территории нового парклета на площади „Роза ветров“ начался монтаж архитектурного элемента — уникального нестационарного объекта в виде бетонной волны. После завершения строительных работ это пространство преобразится в масштабную игру-бродилку и превратит парклет в интерактивную площадку с элементами игрового маршрута», — следует из ответа администрации округа. Власти также сообщили, что работы выполняют за счёт средств частного инвестора. Их планируют завершить до конца года.

Фото: муниципальная газета «Волна»

Ранее сообщалось, что зеленоградские озеленители завершили озеленение парклета рядом с площадью «Роза ветров» и колесом обозрения. В каждый вазон уложили слой дренажа и плодородный грунт с необходимыми добавками, а также высадили гортензии и злаковые травы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter