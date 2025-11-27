Власти выделяют 134 млн рублей на обновление трамваев в Калининграде

Большую часть из 232 млн руб. лизинговых средств на обновление городского электротранспорта, власти направят на обновление трамваев. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«134 млн руб. направят на трамваи и 98 млн руб. — на троллейбусы», — сообщила Башкирова.

Эти суммы входят в общий объем лизинговых обязательств, который ранее озвучил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании Заксобрания 19 ноября при представлении бюджета области на 2026 год. Тогда он заявил, что троллейбусный парк планируют полностью обновить до конца года, а также, что регион намерен приобрести новые трамваи, о которых в августе не упоминалось.

Ранее глава администрации города Елена Дятлова сообщила, что проектирование всей трамвайной сети Калининграда власти планируют заложить в бюджет 2026 года.