Власти выделяют 134 млн рублей на обновление трамваев в Калининграде

Все новости по теме: Калининградский трамвай
Власти выделяют 134 млн рублей на обновление трамваев в Калининграде

Большую часть из 232 млн руб. лизинговых средств на обновление городского электротранспорта, власти направят на обновление трамваев. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«134 млн руб. направят на трамваи и 98 млн руб. — на троллейбусы», — сообщила Башкирова.

Эти суммы входят в общий объем лизинговых обязательств, который ранее озвучил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании Заксобрания 19 ноября при представлении бюджета области на 2026 год. Тогда он заявил, что троллейбусный парк планируют полностью обновить до конца года, а также, что регион намерен приобрести новые трамваи, о которых в августе не упоминалось.

Ранее глава администрации города Елена Дятлова сообщила, что проектирование всей трамвайной сети Калининграда власти планируют заложить в бюджет 2026 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter