Регион намерен за 28,6 млн представить прочтение своих легенд и символов в Москве

Калининградская область примет участие в выставке «Книга сказок» в Москве — «главном новогоднем событии» Национального центра «Россия». На эти цели из резервного фонда регионального правительства «Туристскому информационному центру» выделяется субсидия в 28 млн 649 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на портале правовой информации.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, стенд Калининградской области на главной федеральной выставочной площадке страны будет функционировать с 13 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. «В соответствии с концепцией выставки „Книга сказок“ Национального центра „Россия“, каждый регион должен продемонстрировать свои уникальные особенности и элементы. Калининградская область представит прочтение своих легенд и символов. Помимо интерактивной экспозиции, на площадке будут организованы тематические мероприятия, призванные раскрыть культурный и туристический потенциал региона», — отметили в пресс-службе.

«Что касается озвученной суммы, она является комплексным бюджетом, предназначенным для обеспечения полноценного и качественного участия региона на протяжении всего указанного периода. Данные средства включают в себя:

• Проектирование и застройку выставочного стенда, соответствующего высокому федеральному уровню мероприятия и современным технологиям.

• Разработку и производство эксклюзивного видеоконтента, интерактивных программ и адаптацию материалов для светодиодных экранов и интерактивных панелей, обеспечивающих полное погружение посетителей в уникальную атмосферу региона.

• Организацию и проведение многочисленных мероприятий на площадке стенда, включая „Дни Калининградской области“, презентации, мастер-классы и другие событийные активности, требующие привлечения специалистов и ресурсов.

• Работу квалифицированного персонала на протяжении всего периода функционирования стенда, обеспечивающего эффективное взаимодействие с посетителями, предоставление информации и организацию активностей.

• Оформление выставочного пространства. Комплекс работ по поставке, монтажу, обслуживанию и демонтажу всего необходимого оборудования, включая интерактивные системы, световые и звуковые инсталляции», — пояснили в правительстве.