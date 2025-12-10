Регион намерен за 28,6 млн представить прочтение своих легенд и символов в Москве

Регион намерен за 28,6 млн представить прочтение своих легенд и символов в Москве
Фото с сайта областного правительства
Все новости по теме: Правительство области

Калининградская область примет участие в выставке «Книга сказок» в Москве — «главном новогоднем событии» Национального центра «Россия». На эти цели из резервного фонда регионального правительства «Туристскому информационному центру» выделяется субсидия в 28 млн 649 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на портале правовой информации.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, стенд Калининградской области на главной федеральной выставочной площадке страны будет функционировать с 13 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. «В соответствии с концепцией выставки „Книга сказок“ Национального центра „Россия“, каждый регион должен продемонстрировать свои уникальные особенности и элементы. Калининградская область представит прочтение своих легенд и символов. Помимо интерактивной экспозиции, на площадке будут организованы тематические мероприятия, призванные раскрыть культурный и туристический потенциал региона», — отметили в пресс-службе.

«Что касается озвученной суммы, она является комплексным бюджетом, предназначенным для обеспечения полноценного и качественного участия региона на протяжении всего указанного периода. Данные средства включают в себя:

• Проектирование и застройку выставочного стенда, соответствующего высокому федеральному уровню мероприятия и современным технологиям.

• Разработку и производство эксклюзивного видеоконтента, интерактивных программ и адаптацию материалов для светодиодных экранов и интерактивных панелей, обеспечивающих полное погружение посетителей в уникальную атмосферу региона.

• Организацию и проведение многочисленных мероприятий на площадке стенда, включая „Дни Калининградской области“, презентации, мастер-классы и другие событийные активности, требующие привлечения специалистов и ресурсов.

• Работу квалифицированного персонала на протяжении всего периода функционирования стенда, обеспечивающего эффективное взаимодействие с посетителями, предоставление информации и организацию активностей.

• Оформление выставочного пространства. Комплекс работ по поставке, монтажу, обслуживанию и демонтажу всего необходимого оборудования, включая интерактивные системы, световые и звуковые инсталляции», — пояснили в правительстве.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter