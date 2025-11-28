В Калининграде вновь пройдёт новогодняя ярмарка ремесленников

В Калининграде вновь пройдёт новогодняя ярмарка ремесленников
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
В областном центре вновь пройдёт традиционная зимняя выставка-ярмарка ремесленников «Сделано в Калининграде». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ярмарка будет работать в сквере у монумента «Мать — Россия» с 12 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. «Как и в прежние годы, торговые места участникам администрация города предоставляет бесплатно», — добавили в пресс-службе. Подробности можно уточнить по телефону +79005674071.

Ярмарку «Сделано в Калининграде» традиционно проводят два раза в год. В январе стало известно о том, что власти планируют предоставлять торговые места для ремесленников в течение всего лета. Павильоны для этих целей горадминистрация закупила в конце 2023 года. Последняя подобная ярмарка прошла в сквере у монумента «Мать-Россия» с 1 июня по 31 августа 2025 года.

