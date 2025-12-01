Облминздрав: назначен руководитель Регионального центра скорой помощи

Все новости по теме: Медицина
Облминздрав: назначен руководитель Регионального центра скорой помощи

Региональный центр скорой помощи и медицины катастроф возглавила Жанна Джабраилова, ранее исполнявшая здесь обязанности главного врача. На должность руководителя этой медорганизации она назначена с 27 ноября. Об этом сообщает областной минздрав.

В сфере здравоохранения Жанна Рафаиловна работает более 29 лет. В 1991 году она закончила Ставропольский государственный медицинский институт, а затем продолжила обучение в интернатуре по специальности «терапия».

Стаж работы в коллективе Регионального центра скорой помощи и медицины катастроф составляет 25 лет. Свой трудовой путь здесь она начала с должности выездного врача, затем работала заместителем главного врача по медицинской части. В 2019 году была назначена на должность заместителя главного врача по медицинской части, а с 2023 года исполняла обязанности главного врача. Также в 2023 году Жанна Джабраилова подтвердила высшую категорию по специальности «скорая медицинская помощь».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter