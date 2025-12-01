Облминздрав: назначен руководитель Регионального центра скорой помощи

Региональный центр скорой помощи и медицины катастроф возглавила Жанна Джабраилова, ранее исполнявшая здесь обязанности главного врача. На должность руководителя этой медорганизации она назначена с 27 ноября. Об этом сообщает областной минздрав.

В сфере здравоохранения Жанна Рафаиловна работает более 29 лет. В 1991 году она закончила Ставропольский государственный медицинский институт, а затем продолжила обучение в интернатуре по специальности «терапия».

Стаж работы в коллективе Регионального центра скорой помощи и медицины катастроф составляет 25 лет. Свой трудовой путь здесь она начала с должности выездного врача, затем работала заместителем главного врача по медицинской части. В 2019 году была назначена на должность заместителя главного врача по медицинской части, а с 2023 года исполняла обязанности главного врача. Также в 2023 году Жанна Джабраилова подтвердила высшую категорию по специальности «скорая медицинская помощь».